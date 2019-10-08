В ГСЧС объявили полумиллиардный тендер на закупку самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС объявил тендер на приобретение самолета АН-32П (или эквивалента) общей стоимость 500 000 000 грн. Об этом говорится на портале публичных закупок Prozorro, передает УНН.
Сообщение о закупке было обнародовано 3 октября, проведение аукциона запланировано на 10 декабря текущего года.
В технических требованиях к закупке указано, что максимальная взлетная масса самолета должна составлять 29700 кг, а самолет должен быть внесен в Перечень данных Сертификата типа № ТЛ 0004.
Также самолет должен иметь ресурс на не менее 16000 ч/8000 полетов, из них 4000 полетов на пожаротушение. Срок службы самолета до первого ремонта должен составлять 5 лет.
Как писал УНН, МВД заказало 13 самолетов ГП "Антонов".