МВС замовило 13 літаків ДП "Антонов"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ має намір закупити 13 літаків Ан-178 для своїх потреб. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
“Це новітня розробка, зараз маємо лише один екземпляр такий льотний, але хочемо мати у себе на експлуатації. Дев’ять літаків буде для потреб Служби з надзвичайних ситуацій, 4 літака — для Національної гвардії України, і після того, як перші літаки будуть у нас, „Антонов“ зможе поставляти ці літаки по всьому світу”, — зазначив Аваков.
При цьому міністр повідомив про підписання відповідного договору із керівництвом підприємства щодо закупки Ан-178.
Нагадаємо, влітку УНН повідомляв, що контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства “Антонов”, до якої причетний посадовець Міністерства оборони України.