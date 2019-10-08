МВД заказало 13 самолетов ГП "Антонов"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство внутренних дел намерено закупить 13 самолетов Ан-178 для своих нужд. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Это новейшая разработка, сейчас есть только один экземпляр такой летный, но хотим иметь у себя на эксплуатации. Девять самолетов будет для нужд Службы по чрезвычайным ситуациям, 4 самолёта — для Национальной гвардии Украины, и после того, как первые самолеты будут у нас, „Антонов“ сможет поставлять эти самолеты по всему миру”, — отметил Аваков.
При этом министр сообщил о подписании соответствующего договора с руководством предприятия по закупке Ан-178.
Напомним, летом сообщал УНН, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия “Антонов”, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.