У дружини президента США виявили новоутворення на шкірі. Її чекає операція - Daily Mail

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У Першої леді США під час скринінгу на рак шкіри виявлено новоутворення, яке лікарі порекомендували видалити.

Як зазначив лікар Білого дому Кевін О'Коннор, операція Мооса (Mohs) запланована на 11 січня у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда в Бетесді, штат Меріленд.

Це вже друга операція Джилл Байден на шкірі. У липні минулого року їй почистили колоту рану.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден скоро може оголосити кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін.