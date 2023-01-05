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У дружини президента США виявили новоутворення на шкірі. Її чекає операція - Daily Mail

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Першій леді США Джилл Байден призначене операційне втручання. Їй будуть видаляти новоутворення, яке виявили під час скринінгового дослідження на рак шкіри. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на прессекретарку Джилл Ванессу Вальдівію, передає УНН.

У дружини президента США виявили новоутворення на шкірі. Її чекає операція - Daily Mail

Деталі

У Першої леді США під час скринінгу на рак шкіри виявлено новоутворення, яке лікарі порекомендували видалити.
Як зазначив лікар Білого дому Кевін О'Коннор, операція Мооса (Mohs) запланована на 11 січня у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда в Бетесді, штат Меріленд.

Це вже друга операція Джилл Байден на шкірі. У липні минулого року їй почистили колоту рану.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден скоро може оголосити кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін.

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