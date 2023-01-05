У супруги президента США обнаружили новообразование на коже. Ее ждет операция – Daily Mail

Детали

У Первой леди США во время скрининга раком кожи обнаружено новообразование, которое врачи порекомендовали удалить.

Как отметил врач Белого дома Кевин О'Коннор, операция Мооса (Mohs) запланирована на 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.

Это уже вторая операция Джилл Байден на коже. В июле прошлого года ей почистили колотую рану.

Напомним

Президент США Джо Байден скоро может объявить окончательное решение по вопросу, будет ли идти на второй президентский термин.