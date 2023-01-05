У супруги президента США обнаружили новообразование на коже. Ее ждет операция – Daily Mail
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Первой леди США Джилл Байден назначено операционное вмешательство. Ей будут удалять новообразования, обнаруженные во время скринингового исследования на рак кожи. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря Джилл Ванессу Вальдивию, передает УНН.
Детали
У Первой леди США во время скрининга раком кожи обнаружено новообразование, которое врачи порекомендовали удалить.
Как отметил врач Белого дома Кевин О'Коннор, операция Мооса (Mohs) запланирована на 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.
Это уже вторая операция Джилл Байден на коже. В июле прошлого года ей почистили колотую рану.
Напомним
Президент США Джо Байден скоро может объявить окончательное решение по вопросу, будет ли идти на второй президентский термин.