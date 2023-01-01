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Незабаром Байден може повідомити, чи буде знову балотуватись в президенти США - Politico

Незабаром Байден може повідомити, чи буде знову балотуватись в президенти США - Politico

Київ • УНН

 • 601567 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент США Джо Байден скоро може оголосити кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Джерела повідомили виданню, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року.

За їх словами, лідер США обговорював це питання з усією родиною під час своєї відпустки на острові Сен-Круа.

Цитата

"Байден може вже у середині лютого повідомити про своє остаточне рішення боротись за пост президента США у 2024 році", - зазначає Politico.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік, документ включає пакет допомоги Україні.

 

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