Незабаром Байден може повідомити, чи буде знову балотуватись в президенти США - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент США Джо Байден скоро може оголосити кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
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Джерела повідомили виданню, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року.
За їх словами, лідер США обговорював це питання з усією родиною під час своєї відпустки на острові Сен-Круа.
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"Байден може вже у середині лютого повідомити про своє остаточне рішення боротись за пост президента США у 2024 році", - зазначає Politico.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік, документ включає пакет допомоги Україні.