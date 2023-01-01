Вскоре Байден может сообщить, будет ли снова баллотироваться в президенты США - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Президент США Джо Байден скоро может объявить окончательное решение по вопросу, будет ли идти на второй президентский срок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Источники сообщили изданию, что свое решение Байден может объявить уже в середине февраля 2023 года.
По их словам, лидер США обсуждал этот вопрос со всей семьей во время своего отпуска на острове Сен-Круа.
Цитата
"Байден может уже в середине февраля сообщить о своем окончательном решении бороться за пост президента США в 2024 году", – отмечает Politico.
Напомним
Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.