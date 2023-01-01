Вскоре Байден может сообщить, будет ли снова баллотироваться в президенты США - Politico

Детали

Источники сообщили изданию, что свое решение Байден может объявить уже в середине февраля 2023 года.

По их словам, лидер США обсуждал этот вопрос со всей семьей во время своего отпуска на острове Сен-Круа.

Цитата

"Байден может уже в середине февраля сообщить о своем окончательном решении бороться за пост президента США в 2024 году", – отмечает Politico.

Напомним

Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.