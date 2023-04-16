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У Дрездені знешкодили бомбу часів Другої світової війни

У Дрездені знешкодили бомбу часів Другої світової війни

Київ • УНН

 • 645755 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У німецькому місті Дрезден було успішно знешкоджено бомбу часів Другої світової війни. Про це пише Bild, передає УНН.

Цитата

"Після того, як у п’ятницю під час будівельних робіт було виявлено бомбу часів Другої світової війни, тепер її успішно знешкоджено. Таким чином заборонену зону було скасовано, і 15 000 людей, які постраждали від евакуації, отримали дозвіл повернутися до своїх домівок", йдеться у повідомленні.

Деталі

У німецькому місті Дрезден, на розі вулиць Цвікауер-штрассе та Глаухауер-штрасе, під час будівельних робіт знайшли американську авіаційну бомбу часів Другої світової війни. 

"Фахівці вибухотехнічної служби все розчистили. Вони зняли детонатор американської авіаційної бомби. 250-кілограмову несправну американську бомбу зараз доставляють на центральний пункт збору для утилізації", - сказав речник поліції Марко Ласке.

Зазначається, що всього в операції було задіяно 385 поліцейських.

З місця небезпеки було евакуйовано 15000 місцевих жителів. Пізніше, коли бомбу знешкодили, їм дозволили повернутись до своїх домівок. 

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