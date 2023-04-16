В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

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"После того, как в пятницу во время строительных работ была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, теперь она успешно обезврежена. Таким образом запретную зону было отменено, и 15 000 человек, пострадавших от эвакуации, получили разрешение вернуться в свои дома", говорится в сообщении.

Детали

В немецком городе Дрезден, на углу улиц Цвикауэр-штрассе и Глаухауэр-штрассе, во время строительных работ нашли американскую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

"Специалисты взрывотехнической службы все расчистили. Они сняли детонатор американской авиационной бомбы. 250-килограммовую неисправную американскую бомбу сейчас доставляют на центральный пункт сбора для утилизации", - сказал представитель полиции Марко Ласке.

Отмечается, что всего в операции было задействовано 385 полицейских.

С места опасности было эвакуировано 15000 местных жителей. Позже, когда бомбу обезвредили, им разрешили вернуться в свои дома.

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