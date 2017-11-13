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У ДР Конго унаслідок сходження поїзда з рейок загинули 34 людини

Київ • УНН

 • 10381 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У ДР Конго біля міста Лубуді поїзд зійшов з рейок і загорівся, в результаті події загинули 34 людини. Про це повідомляє радіостанція Radio Okapi, передає УНН.

За словами губернатора Луалаби Річарда Муея Мангеза кількість жертв може зрости, оскільки після аварії кілька вагонів загорілися, а в деяких із них містилося пальне.

Зазначається, що поїзд перевозив вантаж з міста Лубумбаши в Луену, 11 з 13 вагонів загорілося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поїзд метро Нью-Йорка зійшов з рейок, є постраждалі

До лікарень відвезли 30 людей, ще низка залишається на місці пригоди в очікуванні на транспорт.

Нагадаємо, високошвидкісний пасажирський поїзд зійшов з рейок в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії.

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