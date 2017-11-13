В ДР Конго в результате схода поезда с рельсов погибли 34 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В ДР Конго у города Лубуди поезд сошел с рельсов и загорелся, в результате происшествия погибли 34 человека. Об этом сообщает радиостанция Radio Okapi, передает УНН.
По словам губернатора Луалабы Ричарда Муея Мангеза число жертв может возрасти, поскольку после аварии несколько вагонов загорелись, а в некоторых из них находилось топливо.
Отмечается, что поезд перевозил груз из города Лубумбаши в Луэна, 11 из 13 вагонов загорелось.
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В больницы увезли 30 человек, еще ряд остается на месте происшествия в ожидании транспорт.
Напомним, высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.