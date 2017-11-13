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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 8744 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42230 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63182 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70845 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73404 просмотра

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13:14 • 61023 просмотра

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В ДР Конго в результате схода поезда с рельсов погибли 34 человека

В ДР Конго в результате схода поезда с рельсов погибли 34 человека

Киев  •  УНН

 • 10375 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В ДР Конго у города Лубуди поезд сошел с рельсов и загорелся, в результате происшествия погибли 34 человека. Об этом сообщает радиостанция Radio Okapi, передает УНН.

По словам губернатора Луалабы Ричарда Муея Мангеза число жертв может возрасти, поскольку после аварии несколько вагонов загорелись, а в некоторых из них находилось топливо.

Отмечается, что поезд перевозил груз из города Лубумбаши в Луэна, 11 из 13 вагонов загорелось.

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В больницы увезли 30 человек, еще ряд остается на месте происшествия в ожидании транспорт.

Напомним, высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

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