У ДПСУ спростували інформацію про призупинення перетину кордону з Польщею

На запитання чи українська сторона призупинила перетин кордону з Польщею, Демченко відповів: «Не призупиняла. Ускладнення роботи ППр було пов'язане з перебоями в електропостачанні».

Так, Державна митна служба України повідомляла, що через перебої з електропостачанням, спричинені масованими ракетними обстрілами території України, з 20:00 15 листопада 2022 року можливі перебої в роботі інформаційних ресурсів Держмитслужби. Ведуться відновлювальні роботи.

Окрім того, західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон зазначило, що станом на 07:00 у всіх пунктах пропуску, які функціонують на кордонах з країнами ЄС та Молдовою (в межах Чернівецької області) пропуск легкових автівок та автобусів здійснюється у штатному режимі.

Водночас окремі ЗМІ повідомляли, що українська сторона тимчасово закрила пункти перетину на кордоні з Польщею.