В ГПСУ опровергли информацию о приостановлении пересечения границы с Польшей

На вопрос приостановила ли украинская сторона пересечение границы с Польшей, Демченко ответил: «Не приостанавливала. Усложнение работы ППр было связано с перебоями в электроснабжении».

Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщала, что из-за перебоев с электроснабжением, вызванных массированными ракетными обстрелами территории Украины, с 20:00 15 ноября 2022 года возможны перебои в работе информационных ресурсов Гостаможслужбы. Ведутся восстановительные работы.

Кроме того, западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница отметило, что на 07:00 во всех пунктах пропуска, функционирующих на границах со странами ЕС и Молдовой (в пределах Черновицкой области) пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

В то же время, отдельные СМИ сообщали, что украинская сторона временно закрыла пункты пересечения на границе с Польшей.