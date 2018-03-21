У ДПСУ розповіли, скільком громадянам РФ заборонений в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на сьогодні 538 громадянам Російської Федерації заборонений в’їзд в Україну. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у відповідь на запит УНН.
“Надаємо статистичні дані про громадян Російської Федерації, яким станом на 21.03.2018 заборонено в’їзд в Україну, — 538 осіб”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада встановила штраф за в'їзд до України персонами нон грата
Нагадаємо, 17 березня Служба безпеки України примусово повернула до РФ пропагандистку, яка здійснювала підготовку антиукраїнських телевізійних сюжетів. Працівниця телевізійного каналу “Россия-24” Наталія Гончарова здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора. Її було примусово повернуто на території Росії із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.