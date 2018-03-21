В ГПСУ рассказали, скольким гражданам РФ запрещен въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодня 538 гражданам Российской Федерации запрещен въезд в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос УНН.
"Предоставляем статистические данные о гражданах Российской Федерации, которым на 21.03.2018 запрещен въезд в Украину, - 538 человек", - говорится в сообщении.
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Напомним, 17 марта Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ пропагандистку, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов. Работница телевизионного канала "Россия-24" Наталья Гончарова осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора. Она была принудительно возвращена на территории России с запретом въезда в Украину сроком на три года.