В ГПСУ рассказали, скольким гражданам РФ запрещен въезд в Украину

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19115 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24418 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 70021 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77778 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102282 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109360 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116654 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121947 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133088 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146790 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В ГПСУ рассказали, скольким гражданам РФ запрещен въезд в Украину

В ГПСУ рассказали, скольким гражданам РФ запрещен въезд в Украину

Киев  •  УНН

 • 26848 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодня 538 гражданам Российской Федерации запрещен въезд в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос УНН.

"Предоставляем статистические данные о гражданах Российской Федерации, которым на 21.03.2018 запрещен въезд в Украину, - 538 человек", - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 марта Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ пропагандистку, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов. Работница телевизионного канала "Россия-24" Наталья Гончарова осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора. Она была принудительно возвращена на территории России с запретом въезда в Украину сроком на три года.

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