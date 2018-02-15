У ДПСУ пояснили, чому російські прикордонники ліквідовують блокпости на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Російська сторона приводить систему контролю на адмінмежі з Кримом до стандартів, які існують на всіх інших ділянках їхнього кордону. Після цього громадян будуть менше зупиняти під час перетину адмінмежі з Кримом. Про це кореспонденту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
“Блокпости, які стояли безпосередньо на адмінмежі, вони знімають і залишають систему відеоспостереження, та розбудовують пункти пропуску на окупованій території і укріплюють їх. Фактично вони приводять систему контролю на адмінмежі до тих стандартів, які є у них на інших, так званих мирних ділянках кордону. Тепер, умовно кажучи, при перетині цієї ділянки, у громадян, які їдуть в Крим, чи виїжджають звідти, буде менше позицій, де їх будуть зупиняти. Раніше могли бути додаткові зупинки на цих блокпостах, а тепер вони будуть одразу слідувати на пункти пропуску окупантів на півострові”, — розповів О.Слободян.
Він додав, що прибираючи так звані блокпости, російська сторона хоче показати, що “тут проходить їхній кордон, такий самий, як і інших місцях”.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що російські прикордонники ліквідують блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом.