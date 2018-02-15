В ГПСУ объяснили, почему российские пограничники ликвидируют блокпосты на админгранице с Крымом

"Блокпосты, которые стояли непосредственно на админгранице, они снимают и оставляют систему видеонаблюдения, и развивают пункты пропуска на оккупированной территории и укрепляют их. Фактически они приводят систему контроля на админгранице к тем стандартам, которые у них на других, так называемых мирных участках границы. Теперь, условно говоря, при пересечении этого участка, у граждан, которые едут в Крым, или выезжают оттуда, будет меньше позиций, где их будут останавливать. Ранее могли быть дополнительные остановки на этих блокпостах, а теперь они будут сразу следовать на пункты пропуска оккупантов на полуострове", - рассказал О.Слободян.

Он добавил, что убирая так называемые блокпосты, российская сторона хочет показать, что "здесь проходит их граница, такая же, как и в других местах".

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе материковой Украины с аннексированным Крымом.