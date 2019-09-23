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У ДПС розповіли, яким чином продавці видаватимуть електронні чеки

У ДПС розповіли, яким чином продавці видаватимуть електронні чеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Електронний чек із QR-кодом продавець зможе пересилати покупцеві після того, як відсканує код товару й фіскалізує його через сервер Державної податкової служби, де йому присвоюється відповідний фіскальний номер. Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Встановлюється в телефон (комп’ютер або будь-який інший електронний пристрій) програма, вона підв’язується до електронного кабінету, там ти реєструєш як фізична особа-підприємець, вказуючи, що я працюю там-то і там-то, потім ти вводиш свою номенклатуру товару. Коли приходять покупці, він сканує коди, вибивається номенклатура, і натискає кнопку „фіскалізувати“. Далі це йде на сервер ДПС, там йому присвоюється номер фіскальний і відправляє його назад у смартфон і потім видається чек із QR-кодом на кінці”, — зазначив Верланов.

За його словами, покупець може відсканувати цей код собі на телефон або попросити відправити його йому на месенджер, а крім того, якщо у продавця є принтер, покупець може попросити роздрукувати такий чек. В крайньому разі покупець може переписати номер чеку, а перевірити фіскалізацію товару вже вдома.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій.

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