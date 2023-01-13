У Довжанську поранених росіян кладуть уже до пологового будинку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Довжанську Луганської області поранених росіян кладуть до пологового будинку та санаторіїв. Про це повідомляє Луганська ОВА у п'ятницю, 13 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Госпіталі в Білокуракиному, Старобільську та Новоайдарі переповнені вщент. Як і в Довжанську – у цьому місті через брак койко-ліжок для потреб поранених росіян звільнили пологове відділення, навколишні санаторії вже теж зайняті", - ідеться у повідомленні.
Деталі
В Алчевську при цьому, за даними ОВА, розпочалася чергова хвиля мобілізації окупантами, поблизу Кремінної окупанти можуть готувати провокації, переодягаючись у форму українських військових.
"Для поповнення втрат в живій силі росіяни не припиняють мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованій території. Так, в Алчевську відзначено початок чергової хвилі призову, починаючи з 9 січня", - вказали в ОВА.
Ті окупанти, хто вже на фронті, вдаються до різного типу провокацій. "Неподалік Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ рф українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під «чужим прапором» для дискредитація ЗСУ", - зазначається у повідомленні.
"Щоб відрізнити свої підрозділи від українських, вони використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах. Водночас, багато тих, хто на фронт вже не повернеться, або повернеться дуже нескоро", - наголосили в ОВА.
Доповнення
У лікарнях окупованої Луганщини все частіше відмовляють хворим у тяжкому стані.