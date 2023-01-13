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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Довжанске раненых россиян кладут уже в роддом - ОВА

Киев • УНН

 • 359252 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Довжанске Луганской области раненых россиян кладут в роддом и санатории. Об этом сообщает Луганская ОВА в пятницу, 13 января, в Telegram, пишет УНН.

В Довжанске раненых россиян кладут уже в роддом - ОВА

Цитата

"Госпитали в Белокуракино, Старобельске и Новоайдаре переполнены до основания. Как и в Довжанске – в этом городе из-за нехватки койко-мест для нужд раненых россиян освободили родильное отделение, окрестные санатории уже тоже заняты", - говорится в сообщении.

Детали

В Алчевске при этом, по данным ОВА, началась очередная волна мобилизации оккупантами, вблизи Кременной оккупанты могут готовить провокации, переодеваясь в форму украинских военных.

"Для восполнения потерь в живой силе россияне не прекращают мобилизацию мужского населения на временно оккупированной территории. В Алчевске отмечено начало очередной волны призыва, начиная с 9 января", - указали в ОВА.

Те оккупанты, кто уже на фронте, прибегают к разному типу провокаций. "Недалеко от Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск рф украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под «чужим флагом» для дискредитации ВСУ", - отмечается в сообщении.

"Чтобы отличить свои подразделения от украинских, они используют красные, белые или синие ленты на ногах. В то же время, много таких, кто на фронт уже не вернется, или вернется очень нескоро", - подчеркнули в ОВА.

Дополнение

В больницах оккупированной территории Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии.

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