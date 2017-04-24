У ДонОДА сподіваються на додаткові 300-500 млн грн на будівництво доріг

“Від 300 до 500 млн грн додаткових коштів розраховуємо залучити у другому кварталі на будівництво та капітальний ремонт доріг Донеччини. Це за рахунок перевиконання надходжень по Донецькій митниці”, — сказав він.

Він нагадав, що з 1 січня цього року 50% від перевиконання індикативних показників надходжень митних платежів зараховується до обласних бюджетів на розвиток доріг загального користування. “У першому кварталі завдяки цьому нововведенню, ми вже додатково залучили 34 млн грн”, — уточнив посадовець.

За словами П.Жебрівського, у лютому він провів низку зустрічей із керівниками та власниками великих підприємств Донеччини на предмет того, щоб розмитнення вони здійснювали тут, а не на митницях сусідніх областей.

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