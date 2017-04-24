В ДонОГА надеются на дополнительные 300-500 млн грн на строительство дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассчитывает на привлечение дополнительных 300-500 млн грн на второй квартал для строительства и ремонта дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"От 300 до 500 млн грн дополнительных средств рассчитываем привлечь во втором квартале на строительство и капитальный ремонт дорог Донецкой области. Это за счет перевыполнения поступлений по Донецкой таможне", - сказал он.
Он напомнил, что с 1 января этого года 50% от перевыполнения индикативных показателей поступлений таможенных платежей засчитывается в областные бюджеты на развитие дорог общего пользования. "В первом квартале, благодаря этому нововведению, мы уже дополнительно привлекли 34 млн грн", - уточнил чиновник.
По словам П.Жебривского, в феврале он провел ряд встреч с руководителями и владельцами крупных предприятий Донецкой области на предмет того, чтобы растаможку они совершали здесь, а не на таможнях соседних областей.
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