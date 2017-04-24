В ДонОГА надеются на дополнительные 300-500 млн грн на строительство дорог

"От 300 до 500 млн грн дополнительных средств рассчитываем привлечь во втором квартале на строительство и капитальный ремонт дорог Донецкой области. Это за счет перевыполнения поступлений по Донецкой таможне", - сказал он.

Он напомнил, что с 1 января этого года 50% от перевыполнения индикативных показателей поступлений таможенных платежей засчитывается в областные бюджеты на развитие дорог общего пользования. "В первом квартале, благодаря этому нововведению, мы уже дополнительно привлекли 34 млн грн", - уточнил чиновник.

По словам П.Жебривского, в феврале он провел ряд встреч с руководителями и владельцами крупных предприятий Донецкой области на предмет того, чтобы растаможку они совершали здесь, а не на таможнях соседних областей.

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