У Донецькій області за добу COVID-19 виявили ще у 40 людей

«Коронавірусна хвороба забрала ще одне життя на Донеччині. Її новою жертвою став 59-річний мешканець Святогірська», – написав Кириленко.

За його інформацією, випадки COVID-19 зафіксовано:



16 у Маріуполі (чоловіки 72, 47, 53, 80, 32, 40 і 71 років, 16-річна дівчина, жінки 66, 71, 59, 45, 28, 55, 72 і 73 років);



9 у Слов’янську (чоловіки 49, 59 і 44 років, 9-річна дівчинка, жінки 43, 19, 18, 34 і 62 років);



6 у Краматорську (чоловіки 88 і 55 років, 12-річна дівчинка, жінки 85, 48 і 26 років);



3 у Черкаській ОТГ (чоловіки 46 і 66 років, жінка 56 років);



2 у Костянтинівському районі (чоловік 26 років, жінка 50 років);



по 1 у Костянтинівці (жінка 46 років), Святогірську (чоловік 59 років), Миколаївці (жінка 69 років) та Вугледарі (жінка 72 років).



Як повідомляв УНН, станом на 5 вересня в Україні зафіксовано 133 787 випадків COVID-19, з них 2811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали. За добу - 2836 нових випадків, одужали 1036 пацієнтів.