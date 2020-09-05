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В Донецкой области за сутки COVID-19 обнаружили еще у 40 человек

Киев • УНН

 • 14888 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Донецкой области за субботу COVID-19 диагностировали у еще 40 человек, в том числе у троих детей и двух медработников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

В Донецкой области за сутки COVID-19 обнаружили еще у 40 человек

“Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Ее новой жертвой стал 59-летний житель Святогорска”, — написал Кириленко.

По его информации, случаи COVID-19 зафиксировано:

  • 16 в Мариуполе (мужчины 72, 47, 53, 80, 32, 40 и 71 лет, 16-летняя девушка, женщины 66, 71, 59, 45, 28, 55, 72 и 73 лет);
  • 9 в Славянске (мужчины 49, 59 и 44 лет, 9-летняя девочка, женщины 43, 19, 18, 34 и 62 лет);
  • 6 в Краматорске (мужчины 88 и 55 лет, 12-летняя девочка, женщины 85, 48 и 26 лет);
  • 3 в Черкасской ОТГ (мужчины 46 и 66 лет, женщина 56 лет);
  • 2 в Константиновском районе (мужчина 26 лет, женщина 50 лет);
  • по 1 в Константиновке (женщина 46 лет), Святогорске (мужчина 59 лет), Николаевке (женщина 69 лет) и Угледаре (женщина 72 лет).

Как сообщал УНН, по состоянию на 5 сентября в Украине зафиксировано 133 787 случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61649 пациентов выздоровели. За сутки — 2836 новых случаев, выздоровели 1036 пациентов.

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