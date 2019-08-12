У Донецькій області протестують гірники двох шахт

“Сьогодні протестують гірники шахти „Курахівська“. Вони перекривають дорогу в районі села Новоселідово. До учасників акції приєдналися гірники шахти „Україна“, які відмовились їхати в шахту голодними”, — написав він.

За його словами, гірники вимагають повного погашення заборгованості із зарплати.

Гірники “Курахівської” шахти 8 і 9 серпня з тими ж вимогами вже перекривали дорогу між містами Курахово і Селідове в районі населеного пункту Новоселидівка. Як повідомляв голова профспілкової організації шахти “Курахівська” Олексій Сорока, шахтарям не виплатили 22% зарплати за травень і 100% за червень і липень.