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У Донецькій області протестують гірники двох шахт

У Донецькій області протестують гірники двох шахт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Гірники шахти “Україна” в Донецькій області приєдналися до шахтарів “Курахівської”, які з 8 серпня перекривають дорогу в районі села Новоселидівка, вимагаючи відшкодування боргів по заробітній платі. Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на власній сторінці у Facebook, пише УНН.

“Сьогодні протестують гірники шахти „Курахівська“. Вони перекривають дорогу в районі села Новоселідово. До учасників акції приєдналися гірники шахти „Україна“, які відмовились їхати в шахту голодними”, — написав він.

За його словами, гірники вимагають повного погашення заборгованості із зарплати.

Гірники “Курахівської” шахти 8 і 9 серпня з тими ж вимогами вже перекривали дорогу між містами Курахово і Селідове в районі населеного пункту Новоселидівка. Як повідомляв голова профспілкової організації шахти “Курахівська” Олексій Сорока, шахтарям не виплатили 22% зарплати за травень і 100% за червень і липень.

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