У Донецькій області під час пожежі загинув чоловік

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини і причини пожежі.

Так, 22 листопада в Добропільський відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС, який повідомив про те, що в місті Добропілля по вул.Незалежній сталося загоряння житлового будинку. При гасінні пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Правоохоронці виїхали на місце події. Як з’ясувалося, під час пожежі загинув 59-річний власник будинку.

Наразі пожежу ліквідовано. Ймовірна причина загоряння — необережне поводження постраждалого з вогнем, куріння, камін.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” Кримінального кодексу України.