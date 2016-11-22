В Донецкой области во время пожара погиб мужчина
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Доброполье в одном из жилых домов произошел пожар. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины пожара.
Так, 22 ноября в Добропольский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГосЧС, который сообщил о том, что в городе Доброполье по ул.Незалежной произошло возгорание жилого дома. При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
Правоохранители выехали на место происшествия. Как выяснилось, во время пожара погиб 59-летний владелец дома.
В настоящее время пожар ликвидирован. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение пострадавшего с огнем, курение, камин.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.