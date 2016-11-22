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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В Донецкой области во время пожара погиб мужчина

Киев • УНН

 • 7299 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Доброполье в одном из жилых домов произошел пожар. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

В Донецкой области во время пожара погиб мужчина

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины пожара.

Так, 22 ноября в Добропольский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГосЧС, который сообщил о том, что в городе Доброполье по ул.Незалежной произошло возгорание жилого дома. При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Правоохранители выехали на место происшествия. Как выяснилось, во время пожара погиб 59-летний владелец дома.

В настоящее время пожар ликвидирован. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение пострадавшего с огнем, курение, камин.

По этому факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

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