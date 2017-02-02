У "ДНР" запропонували залучити ООН до питання обміну полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. "Омбудсмен" "Донецької народної республіки" Дар'я Морозова на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала залучити ООН до вирішення проблеми повернення документів раніше звільнених Києвом прихильників республіки, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Було порушено питання (на засіданні контактної групи в Мінську в середу - ред.) про повернення документів раніше звільненим особам. Нагадаю, що у нас таких більше 150. Можливості виїхати на територію України і особисто отримати дані документи у них немає. Мною було запропоновано залучити представників ООН з прав людини, через яких би українська сторона змогла передати відсутні документи ", - зазначила Д.Морозова.
Як повідомляв УНН, сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками утримуваних осіб під час засідання Тристоронньої контактної групи.