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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58674 перегляди

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У "ДНР" запропонували залучити ООН до питання обміну полоненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. "Омбудсмен" "Донецької народної республіки" Дар'я Морозова на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала залучити ООН до вирішення проблеми повернення документів раніше звільнених Києвом прихильників республіки, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

У "ДНР" запропонували залучити ООН до питання обміну полоненими

"Було порушено питання (на засіданні контактної групи в Мінську в середу - ред.) про повернення документів раніше звільненим особам. Нагадаю, що у нас таких більше 150. Можливості виїхати на територію України і особисто отримати дані документи у них немає. Мною було запропоновано залучити представників ООН з прав людини, через яких би українська сторона змогла передати відсутні документи ", - зазначила Д.Морозова.

Як повідомляв УНН, сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками утримуваних осіб під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Українські Національні Новини

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