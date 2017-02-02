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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "ДНР" предложили привлечь ООН к вопросу обмена пленными

Киев • УНН

 • 6814 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. "Омбудсмен" "Донецкой народной республики" Дарья Морозова на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила привлечь ООН к решению проблемы возвращения документов ранее заявленных Киевом сторонников республики, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В "ДНР" предложили привлечь ООН к вопросу обмена пленными

"Был поднят вопрос (на заседании контактной группы в Минске в среду - ред.) о возвращении документов ранее освобожденным лицам. Напомню, что у нас таких более 150. Возможности выехать на территорию Украины и лично получить данные документы у них нет. Мною было предложено привлечь представителей ООН по правам человека, через которых бы украинская сторона смогла передать отсутствующие документы", - отметила Д.Морозова.

Как сообщал УНН, стороны конфликта на Донбассе обменялись списками находящихся лиц во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Украинские Национальные Новости

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