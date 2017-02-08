У “ДНР” та “ЛНР” почали збір підписів проти “геноциду жителів Донбасу”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За вказівкою російських кураторів одночасно в “ДНР” та “ЛНР” розпочато збір підписів зі зверненням до лідерів РФ, США та Німеччини проти “геноциду жителів Донбасу” Україною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“За вказівкою російських кураторів, на тлі „збору доказів військових злочинів ВСУ“ та інформаційної атаки на Україну за обвинуваченням її в зриві мінських домовленостей і ескалації конфлікту на Донбасі, одночасно в "ДНР" і "ЛНР" розпочато кампанію зі збору підписів на адресу лідерів РФ, США , Німеччини. Зокрема, підписи збираються під зверненням з вимогою чинити тиск на керівництво України з метою припинення "геноциду" жителів Донбасу”, — йдеться у повідомленні.
Також він додав, що це не перший подібний захід — минулого разу для збору підписів під такими вимогами в “ДНР” і “ЛНР” бюджетні організації, бандформування “1-го АК ДНР” і “2-го АК ЛНР”, “місцева влада” отримували "рознарядки “із зазначенням зі збору певної кількості підписів і загрозою адміністративних покарань у разі невиконання “плану”.
Нагадаємо, серед бойовиків “ДНР” та “ЛНР” спостерігається різке зростання панічних настроїв.