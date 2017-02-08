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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У “ДНР” та “ЛНР” почали збір підписів проти “геноциду жителів Донбасу”

Київ • УНН

 • 6692 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. За вказівкою російських кураторів одночасно в “ДНР” та “ЛНР” розпочато збір підписів зі зверненням до лідерів РФ, США та Німеччини проти “геноциду жителів Донбасу” Україною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

У “ДНР” та “ЛНР” почали збір підписів проти “геноциду жителів Донбасу”

“За вказівкою російських кураторів, на тлі „збору доказів військових злочинів ВСУ“ та інформаційної атаки на Україну за обвинуваченням її в зриві мінських домовленостей і ескалації конфлікту на Донбасі, одночасно в "ДНР" і "ЛНР" розпочато кампанію зі збору підписів на адресу лідерів РФ, США , Німеччини. Зокрема, підписи збираються під зверненням з вимогою чинити тиск на керівництво України з метою припинення "геноциду" жителів Донбасу”, — йдеться у повідомленні.

Також він додав, що це не перший подібний захід — минулого разу для збору підписів під такими вимогами в “ДНР” і “ЛНР” бюджетні організації, бандформування “1-го АК ДНР” і “2-го АК ЛНР”, “місцева влада” отримували "рознарядки “із зазначенням зі збору певної кількості підписів і загрозою адміністративних покарань у разі невиконання “плану”.

Нагадаємо, серед бойовиків “ДНР” та “ЛНР” спостерігається різке зростання панічних настроїв.

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