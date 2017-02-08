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В "ДНР" и "ЛНР" начали сбор подписей против "геноцида жителей Донбасса"

Киев • УНН

 • 6692 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. По указанию российских кураторов одновременно в "ДНР" и "ЛНР" начали сбор подписей с обращением к лидерам РФ, США и Германии против "геноцида жителей Донбасса" Украиной. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

В "ДНР" и "ЛНР" начали сбор подписей против "геноцида жителей Донбасса"

"По указанию российских кураторов, на фоне "сбора доказательств военных преступлений ВСУ" и информационной атаки на Украину по обвинению ее в срыве минских договоренностей и эскалации конфликта на Донбассе, одновременно в "ДНР" и "ЛНР" началась кампания по сбору подписей в адрес лидеров РФ, США, Германии. В частности, подписи собираются под обращением с требованием оказать давление на руководство Украины с целью прекращения "геноцида" жителей Донбасса", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что это не первое подобное мероприятие - в прошлый раз для сбора подписей под такими требованиями в "ДНР" и "ЛНР" бюджетные организации, бандформирования "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", "местные власти" получали "разнарядки" с указанием по сбору определенного количества подписей и угрозой административных наказаний в случае невыполнения "плана".

Напомним, среди боевиков "ДНР" и "ЛНР" наблюдается резкий рост панических настроений.

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