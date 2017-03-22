У "ДНР" активізувався розвиток профспілок - “Інформаційний спротив”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У зв’язку з “націоналізацією” українських підприємства в окупованоних районах Донецької області, керівництво “ДНР” активізував розвиток “профспілкового руху”. Про це на сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Діяльність "профспілок“ спрямована на мінімізацію соціальної напруги, яка виникла з початком "націоналізації“. Зокрема, "профспілки“ на чолі з призначеними бойовиками функціонерів (в більшості випадків — громадяни РФ) проводять "переговори“ з керівництвом підприємств і різні зустрічі з співробітниками і робочими для проведення "роз’яснювальної роботи“. Всі подібні заходи контролюються співробітниками "МГБ ДНР“”, — йдеться в повідомленні.
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Також координатор групи написав, що керівництво “ЛНР” вживає заходів до наповнення “бюджету республіки” за рахунок податків з “націоналізованих” підприємств.
“Керівництво "ЛНР“ вживає заходів до наповнення "бюджету республіки“ за рахунок податків з "націоналізованих“ підприємств. З цього приводу керівництво "ЛНР“ через російських "кураторів“ звернулося в АП РФ і отримало дозвіл на блокування вивезення продукції з "націоналізованих“ підприємств без сплати податків до бюджету "ЛНР“”, — написав він.
Також він додав, що після оголошеної “націоналізації” введено зовнішнє управління “міністерства вугілля і енергетики ДНР” на енергетичних підприємствах групи ДТЕК на окупованих територіях.
“Після оголошеної "націоналізації“ введено зовнішнє управління "міністерства вугілля і енергетики ДНР“ на енергетичних підприємствах групи ДТЕК на окупованих територіях ("ДТЕК Донецькобленерго“, "ДТЕК Високовольтні мережі“ і "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля“). Від "ДНР“ керівником призначено Соловйова В.В. Робочому персоналу запропоновано перейти працювати в РПЕ "Регіональної енергопостачальної компанії“ (м.Донецьк)”, — йдеться в повідомленні.