В "ДНР" активизировалось развитие профсоюзов - "Информационное сопротивление"

"Деятельность "профсоюзов" направлена на минимизацию социального напряжения, возникшего с началом "национализации". В частности, "профсоюзами" во главе с назначенными боевиками функционерами (в массе случаев – граждане РФ) проводятся "переговоры" с руководством предприятий и различные встречи с сотрудниками и рабочими для проведения "разъяснительной работы". Все подобные мероприятия контролируются сотрудниками "МГБ ДНР"", - говорится в сообщении.

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Также координатор группы написал, что руководство "ЛНР" принимает меры к наполнению "бюджета республики" за счет налогов с "национализированных" предприятий.

"Руководство "ЛНР" принимает меры к наполнению "бюджета республики" за счет налогов с "национализированных" предприятий. По данному поводу руководство "ЛНР" через российских "кураторов" обратилось в АП РФ и получило разрешение на блокирование вывоза продукции с "национализированных" предприятий без уплаты налогов в бюджет "ЛНР"", - написал он.

Также он добавил, что после объявленной "национализации" введено внешнее управление "министерства угля и энергетики ДНР" на энергетических предприятиях группы ДТЭК на оккупированных территориях.

"После объявленной "национализации" введено внешнее управление "министерства угля и энергетики ДНР" на энергетических предприятиях группы ДТЭК на оккупированных территориях ("ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК Высоковольтные сети" и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь"). От "ДНР" руководителем назначен Соловьев В.В. Рабочему персоналу предложено перейти работать в РП "Региональная энергопоставляющая компания" (г. Донецк)", - говорится в сообщении.