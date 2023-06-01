У дніпровський бар не пустили військового: поліція перевіряє інцидент

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Відео військового, який казав, що у дніпровський Deep Bar не пустили його побратима через військову форму, набрало 63 тисячі переглядів та сотні коментарів. «Нашого побратима у формі не пустили повечеряти, сказали у них такий дрес-код - у спортивній та військовій формі не можна», - повідомляє військовослужбовець Євген Кожурнов.

Побачивши відео, адміністрація не надала жодних пояснень на своїх сторінках у соціальних мережах. Але, журналісту УНН вдалось взяти коментар у адміністрації закладу з приводу цього інциденту. «Самого конфлікту не було, і нема ніде самого військового, з яким, як всі кажуть, був конфлікт», - кажуть співробітники.

Також адміністратори пояснили причину так званого "конфлікту": «Якби ж і був конфлікт, ми б виставили пост з цього приводу. А конфлікту нема, тому ми не стали його роздувати ще більше. А цей чоловік, який записував відео, також відпочивав у нашому закладі, і був у нетверезому стані, й він вирішив посміятись, чи як».

Працівники поліції вже з’ясовують усі обставини інциденту. «На даний час від військового заява до поліції не надходила. Співробітники поліції виявили відео в одному з телеграм-каналів і зареєстрували рапорт у Журналі єдиного обліку», - повідомляють правоохоронці.

Кримінальне провадження правоохоронці поки не відкрили, перевірка триває.

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