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В днепровский бар не пустили военного: полиция проверяет инцидент

Киев • УНН

 • 408014 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В днепровское заведение Deep Bar не пустили военнослужащего в форме, сообщил побратим героя события, военный Евгений Кожурнов. Журналисты УНН связались с администрацией заведения и полицией, чтобы узнать о деталях инцидента.

Детали

Видео военного, который говорил, что в днепровский Deep Bar не пустили его побратима из-за военной формы, набрало 63 тысячи просмотров и сотни комментариев. «Нашего собрата в форме не пустили поужинать, сказали у них такой дресс-код - в спортивной и военной форме нельзя», - сообщает военнослужащий Евгений Кожурнов.

Увидев видео, администрация не предоставила никаких объяснений на своих страницах в социальных сетях. Но, журналисту УНН удалось взять комментарий у администрации заведения по поводу этого инцидента. «Самого конфликта не было, и нет нигде самого военного, с которым, как все говорят, был конфликт», - говорят сотрудники.

Также администраторы объяснили причину так называемого "конфликта": «Если бы и был конфликт, мы бы выставили пост по этому поводу. А конфликта нет, поэтому мы не стали его раздувать еще больше. А этот человек, который записывал видео, также отдыхал в нашем заведении, и был в нетрезвом состоянии, и он решил посмеяться, или как».

Сотрудники полиции уже выясняют все обстоятельства инцидента. «В настоящее время от военного заявление в полицию не поступало. Сотрудники полиции обнаружили видео в одном из телеграм-каналов и зарегистрировали рапорт в Журнале единого учета», - сообщают правоохранители.

Уголовное производство правоохранители пока не открыли, проверка продолжается.

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