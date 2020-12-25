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У Дніпропетровській області виявлено 506 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 16329 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. За даними Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу в регіоні виявили 506 нових випадків коронавірусу. Хворобу подолали ще 558 мешканців області. Завантаженість ліжок у госпітальних базах регіону – 41,5%. Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, передає УНН.

У Дніпропетровській області виявлено 506 нових випадків COVID-19

"COVID-19 підтвердили у 93 мешканців Дніпра, 63 – Кривого Рогу, 62 – Новомосковська, 39 – Нікополя, 33 – Жовтих Вод, 28 – Кам’янського, 25 – Покрова, по 12 – Марганця та Павлограду, 8 – Першотравенська, 7 – Тернівки, 6 – Синельникового", - йдеться в повідомленні.

Так, 19 нових випадків виявили у Царичанському районі, 18 – у Синельниківському, 14 – у Софіївському, 10 – у Дніпровському, 9 – у Солонянському, по 8 – у Новомосковському та Павлоградському районах, 6 – у Петриківському, по 5 – у Петропавлівському, Криничанському і Томаківському, 4 – у Широківському, 3 – у Межівському, 2 – у Васильківському, по 1 – у Верхньодніпровському та Покровському.

Загалом на Дніпропетровщині – 55680 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. 42791 мешканець області одужав, 1320 людей померли.

Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 12 тис., добовий приріст — понад 11 тис.

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