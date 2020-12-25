В Днепропетровской области обнаружено 506 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. По данным Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за прошедшие сутки в регионе выявили 506 новых случаев коронавируса. Болезнь преодолели еще 558 жителей области. Загруженность кроватей в госпитальных базах региона - 41,5%. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, передает УНН.
"COVID-19 подтвердили у 93 жителей Днепра, 63 - Кривого Рога, 62 - Новомосковска, 39 - Никополя, 33 - Желтых Вод, 28 - Каменского, 25 - Покрова, по 12 - Марганца и Павлограда, 8 - Первомайска, 7 - Терновки, 6 - Синельникова ", - говорится в сообщении.
Так, 19 новых случаев обнаружили в Царичанском районе, 18 - в Синельниковском, 14 - в Софиевском, 10 - в Днепровском, 9 - в Солонянском, по 8 - в Новомосковском и Павлоградском районах, 6 - в Петриковском, по 5 - в Петропавловском, Криничанском и Томаковском, 4 - в Широковском, 3 - в Межевском, 2 - в Васильковском, по 1 - в Верхнеднепровском и Покровском.
Всего в Днепропетровской области - 55680 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. 42791 житель области выздоровел, 1320 человек умерли.
Напомним, в Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысила 1 млн 12 тыс., суточный прирост — более 11 тыс.