У Дніпропетровській області відмовилися повідомити про факти отруєння алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА відмовилися повідомити про факти отруєння алкоголем населення регіону протягом 2011-2016 років, передає УНН.
Так, ІА УНН звернувся до ДОЗ Дніпропетровської ОДА із проханням поінформувати кількість зафіксованих випадків отруєння алкоголем в області протягом 2011-2016 років.
У департаменті на запит УНН повідомили:
"Зазначена у Вашому запиті інформація стосовно кількості отруєнь алкоголем у області протягом 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 років не передбачена жодною статистичною звітністю, тому Департамент не володіє запитуваною інформацією".
Разом з тим, нагадаємо, станом на 28 листопада 2016 року в Україні було зареєстровано 150 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 73 завершилися летально.
Зокрема, у Дніпропетровській області тоді кількість постраждалих внаслідок отруєння алкоголем склала 8 осіб,. Ще 2 людини - померли.
Також нагадаємо, на Донеччині протягом минулого року зафіксовано майже 1,5 тис. випадків отруєння алкоголем.
У Херсонській області за два роки кількість отруєнь зросла на чверть.
У Вінницькій області за два роки кількість отруєнь алкоголем зросла у 1,5 рази.