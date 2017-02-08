В Днепропетровской области отказались сообщить о фактах отравления алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА отказались сообщить о фактах отравления алкоголем населения региона в течение 2011-2016 годов, передает УНН.
Так, ИА УНН обратился к ДОЗ Днепропетровской ОГА с просьбой проинформировать о количестве зафиксированных случаев отравления алкоголем в области в течение 2011-2016 годов.
В департаменте по запросу УНН сообщили :
"Указанная в Вашем запросе информация о количестве отравлений алкоголем в области в течение 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов не предусмотрена ни одной статистической отчетностью, поэтому Департамент не обладает запрашиваемой информацией".
Вместе с тем, напомним, по состоянию на 28 ноября 2016 года в Украине было зарегистрировано 150 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 73 завершились летально.
В частности, в Днепропетровской области количество пострадавших в результате отравления алкоголем составило 8 человек, еще 2 человека - умерли.
Также напомним, в Донецкой области в течение прошлого года зафиксировали почти 1,5 тыс. случаев отравления алкоголем.
В Херсонской области за два года количество отравлений возросло на четверть.
В Винницкой области за два года количество отравлений алкоголем выросло в 1,5 раза.