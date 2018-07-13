У Дніпропетровській області сталася потрійна ДТП: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На автошляху Київ – Луганськ – Ізварено сталося зіткнення трьох автомобілів. Про це повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"12 липня о 17:51 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на 277 км автошляху Київ – Луганськ – Ізварено", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, зіткнулися три автомобілі: "ВАЗ -2107", "ВАЗ-2109" та маршрутне таксі "Volkswagen LT-35".
"Внаслідок ДТП загинула 1 особа. Пасажир "ВАЗ-2107", якого рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили з пошкодженого автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Помер у кареті швидкої. Також постраждали 2 особи: водій "ВАЗ-2107", який з діагнозом "струс головного мозку", перелом ребер та перелам правої берцової кістки госпіталізований до Павлоградської центральної районної лікарні", - уточнили рятувальники.
Особовий склад здійснив заходи щодо запобігання подальшого загоряння трьох автомобілів. До надання допомоги залучили 6 рятувальників особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин аварії.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львівській області постраждали троє людей, серед них - двоє дітей.