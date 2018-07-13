В Днепропетровской области произошло тройное ДТП: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На автодороге Киев - Луганск - Изварено произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
"12 июля в 17:51 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 277 км автодороги Киев - Луганск - Изварено", - говорится в сообщении.
Как было установлено, столкнулись три автомобиля: "ВАЗ-2107", "ВАЗ-2109" и маршрутное такси "Volkswagen LT-35".
"В результате ДТП погиб 1 человек. Пассажир "ВАЗ-2107", которого спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли из поврежденного автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Умер в карете скорой помощи. Также пострадали 2 человека: водитель "ВАЗ-2107", который с диагнозом "сотрясение головного мозга", перелом ребер и перелом правой берцовой кости госпитализирован в Павлоградскую центральную районную больницу", - уточнили спасатели.
Личный состав осуществил мероприятия по предотвращению дальнейшего возгорания трех автомобилей. К оказанию помощи привлекли 6 спасателей личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств аварии.
Напомним, в результате ДТП во Львовской области пострадали три человека, среди них - двое детей.