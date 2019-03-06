У Дніпропетровській області грабіжники катували свою жертву сльозогінним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У селі Олександрівка Дніпропетровської області скоєно розбійний напад на сімейну пару. Грабіжники напали на чоловіка і дружину в їх же будинку, і катували сльозогінним газом. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Напад було скоєно вночі. П'ятеро невстановлених чоловіків в масках проникли в будинок, що належить приватному підприємцю і його дружині, яка працює нотаріусом.
Зловмисники зв'язали господарів. Чоловіка побили і погрожували йому пістолетом, вимагаючи розповісти, де заховані гроші і цінності. Після цього катували його сльозогінним газом.
Грабіжникам далося заволодіти ювелірними прикрасами, комп'ютерною технікою і 4 мисливськими рушницями. Також під погрозами господар відкрив грабіжникам сейф, в якому зберігалися гроші на загальну суму понад 90 тисяч доларів. Після чого з усім награбованим злочинці зникли з місця злочину.
Поліція почала досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, чоловік в Київській області годинами катував жінку, щоб вибити зізнання в зраді .