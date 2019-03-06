В Днепропетровской области грабители пытали свою жертву слезоточивым газом

Нападение было совершенно ночью. Пятеро неустановленных мужчин в масках проникли в дом, принадлежащий частному предпринимателю и его жене, работающей нотариусом.



Злоумышленники связали хозяев. Мужчину избили и угрожали ему пистолетом, требуя рассказать, где спрятаны деньги и ценности. После этого пытали его слезоточивым газом.



Грабителям далось завладеть ювелирными украшениями, компьютерной техникой и 4 охотничьими ружьями. Также под угрозами хозяин открыл грабителям сейф, в котором хранились деньги на общую сумму более 90 тысяч долларов. После чего со всем награбленным преступники скрылись с места преступления.



Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).



Напомним, мужчина в Киевской области часами пытал женщину, чтобы выбить признание в измене.