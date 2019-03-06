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В Днепропетровской области грабители пытали свою жертву слезоточивым газом

В Днепропетровской области грабители пытали свою жертву слезоточивым газом

Киев  •  УНН

 • 18893 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В селе Александровка Днепропетровской области совершено разбойное нападение на семейную пару. Грабители напали на мужа и жену в их же доме, и пытали слезоточивым газом. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Нападение было совершенно ночью. Пятеро неустановленных мужчин в масках проникли в дом, принадлежащий частному предпринимателю и его жене, работающей нотариусом.

Злоумышленники связали хозяев. Мужчину избили и угрожали ему пистолетом, требуя рассказать, где спрятаны деньги и ценности. После этого пытали его слезоточивым газом.

Грабителям далось завладеть ювелирными украшениями, компьютерной техникой и 4 охотничьими ружьями. Также под угрозами хозяин открыл грабителям сейф, в котором хранились деньги на общую сумму более 90 тысяч долларов. После чего со всем награбленным преступники скрылись с места преступления.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).

Напомним, мужчина в Киевской области часами пытал женщину, чтобы выбить признание в измене

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