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У Дніпропетровській області чоловік натрапив на міну шукаючи металобрухт

У Дніпропетровській області чоловік натрапив на міну шукаючи металобрухт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Дніпропетровській області піротехніками знешкоджено застарілу мінометну міну, яку знайшов чоловік, що шукав металобрухт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

“15 вересня о 12:00 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що, під час пошуку металобрухту у лісосмузі за межами міста Верхівцеве Верхньодніпровського району, чоловік виявив застарілу мінометну міну калібром 82 мм”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за адресою направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

“Піротехніки знешкодили боєприпас шляхом контрольованого підриву та ретельно обстежили місце події. Додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — резюмували рятувальники.

Нагадаємо, більше 30 мін виявили під час розмінування ділянки біля мосту в Станиці Луганській.

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