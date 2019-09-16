У Дніпропетровській області чоловік натрапив на міну шукаючи металобрухт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Дніпропетровській області піротехніками знешкоджено застарілу мінометну міну, яку знайшов чоловік, що шукав металобрухт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
“15 вересня о 12:00 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що, під час пошуку металобрухту у лісосмузі за межами міста Верхівцеве Верхньодніпровського району, чоловік виявив застарілу мінометну міну калібром 82 мм”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за адресою направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
“Піротехніки знешкодили боєприпас шляхом контрольованого підриву та ретельно обстежили місце події. Додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — резюмували рятувальники.
Нагадаємо, більше 30 мін виявили під час розмінування ділянки біля мосту в Станиці Луганській.