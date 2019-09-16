В Днепропетровской области мужчина наткнулся на мину ища металлолом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Днепропетровской области пиротехники обезвредили устаревшую минометную мину, которую нашел мужчина, искавший металлолом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.
“15 сентября в 12:00 в Службу спасения „101“ поступило сообщение, что во время поиска металлолома в лесополосе за пределами города Верховцево Верхнеднепровского района, мужчина обнаружил устаревшую минометную мину калибром 82 мм”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по адресу направлена группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
“Пиротехники обезвредили боеприпас путем контролируемого подрыва и тщательно обследовали место происшествия. Дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено”, — резюмировали спасатели.
Напомним, более 30 мин обнаружили во время разминирования участка возле моста в Станице Луганской.