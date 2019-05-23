У Дніпропетровській області будують 30 шкільних стадіонів

Чотири роки тому на території області діяв лише один повноцінний стадіон із сучасним покриттям, тренажерами і біговими доріжками. Йдеться про дніпропетровський стадіон "Дніпро-арена".

Сьогодні можливість грати на професійному полі отримали юні футболісти Юр'ївки, Солоного, Петриківки, Синельникового, Кам'янського, Магдалинівки. У цих населених пунктах спортивні майданчики були побудовані практично "з нуля", на них регулярно проводяться футбольні змагання.

"Кожен такий стадіон - повнорозмірне футбольне поле з професійним штучним покриттям. На такому ж тренуються провідні футбольні клуби світу. Поруч - майданчик для занять баскетболом і волейболом. Крім того, професійне покриття легкоатлетичних доріжок, зони воркаута і дитячі майданчики", - інформують в ОДА.

На цьому будівництво футбольних полів в області не закінчується, каже голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

"На сьогодні в регіоні реконструюємо майже 30 шкільних стадіонів", - додає він.

Наявність професійних полів вкрай важлива для юних футболістів, вважає президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко.

"Я щасливий, що, в рідній для мене Дніпропетровщині сьогодні з'являються спортивні об'єкти такого високого рівня. Це вже зовсім інші можливості для юних футболістів. У таких сучасних умовах виростимо майбутніх чемпіонів, які поповнять ряди Національної збірної України", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, за словами Павелка, футбольні поля і стадіони в Україні будуються з випередженням дедлайнів.