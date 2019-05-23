В Днепропетровской области строят 30 школьных стадионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Футбольная инфраструктура Днепропетровской области стремительно развивается. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации, передает УНН.
Четыре года назад на территории области действовал лишь один полноценный стадион с современным покрытием, тренажерами и беговыми дорожками. Речь идет о днепропетровском стадионе "Днепр-арена".
Сегодня возможность играть на профессиональном поле получили юные футболисты Юрьевки, Соленого, Петриковки, Синельниково, Каменского, Магдалиновки. В этих населенных пунктах спортивные площадки были построены практически "с нуля", на них регулярно проводятся футбольные состязания.
"Каждый такой стадион – полноразмерное футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием. На таком же тренируются ведущие футбольные клубы мира. Рядом – площадка для занятий баскетболом и волейболом. Кроме того, профессиональное покрытие легкоатлетических дорожек, зоны воркаута и детские площадки", - информируют в ОГА.
На этом строительство футбольных полей в области не заканчивается, говорит председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
"На сегодня в регионе реконструируем почти 30 школьных стадионов", - добавляет он.
Наличие профессиональных полей крайне важно для юных футболистов, считает президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко.
"Я счастлив, что, в родной для меня Днепропетровщине сегодня появляются спортивные объекты такого высокого уровня. Это уже совсем другие возможности для юных футболистов. В таких современных условиях вырастим будущих чемпионов, которые пополнят ряды Национальной сборной Украины", - отметил он.
Как сообщал УНН, по словам Павелка, футбольные поля и стадионы в Украине строятся с опережением дедлайнов.