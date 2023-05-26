У Дніпропетровській обласній раді закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, пише УНН.
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"Обовʼязково реагуємо. Укриття або правило двох стін", - написав Лукашук.
Він також додав про загрозу ворожої атаки на Кривий Ріг.
"Кривий Ріг, є також загроза", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Тим часом, мешканці Дніпропетровської області повідомляють про звуки вибухів. Наразі, повітряна тривога оголошена у більшості областей України.