В Днепропетровском областном совете призвали не игнорировать воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей области не игнорировать сигнал воздушной тревоги, пишет УНН.
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"Обязательно реагируем. Укрытие или правило двух стен", - написал Лукашук.
Он также добавил об угрозе вражеской атаки на Кривой Рог.
"Кривой Рог, есть также угроза", - говорится в сообщении.
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Тем временем, жители Днепропетровской области сообщают о звуках взрывов. Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.