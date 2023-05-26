В Днепропетровском областном совете призвали не игнорировать воздушную тревогу

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"Обязательно реагируем. Укрытие или правило двух стен", - написал Лукашук.

Он также добавил об угрозе вражеской атаки на Кривой Рог.

"Кривой Рог, есть также угроза", - говорится в сообщении.

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Тем временем, жители Днепропетровской области сообщают о звуках взрывов. Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.