У Дніпрі зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Дніпрі зникла неповнолітня дівчинка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У понеділок було відкрито досудове розслідування за ч.1 ст. 155 КК України за фактом зникнення неповнолітньої 2004 року народження у міста Дніпро.
Дівчина пішла з дому, наразі її місцезнаходження невідомо. Раніше неповнолітня подібних дій не вчиняла.
Вчора у Кропивнцькому дівчинка-підліток пішла до школи та не повернулася.
Нагадаємо, що з 24 серпня розшукують Діану Хріненко 2001 року народження, жительку села Суботці Кіровоградської області. Дівчина пішла на святкування Дня Незалежності і досі не повернулася.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сумах зникли дружина та донька вбитого екс-депутата міськради